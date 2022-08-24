Германия впервые в мире запускает парк водородных поездов
Германия в среду открыла первую в мире железнодорожную линию, полностью работающую на водороде.
Парк из четырнадцати водородных поездов, поставленных французской группой Alstom в регион Нижняя Саксония теперь курсирует по стокилометровой линии, соединяющей города Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде, недалеко от Гамбурга.
«Мы очень гордимся тем, что впервые в мире можем довести эту технологию до коммерческого использования», — заявил в среду генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж.
Водородные поезда Alstom, получившие название Coradia iLint, являются пионерами в этой области. А используемая технология является предпочтительным способом сокращения выбросов CO2 и замены дизельного топлива, которое по-прежнему обеспечивает 20% железнодорожных перевозок в Германии.
По данным LNVG, регионального оператора сети, новый парк стоимостью 93 миллиона евро позволит избежать образования 4400 тонн CO2 в год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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