У крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа проблемы с трубопроводами

Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), поскольку поставки испытывающим недостаток энергии покупателям в Европе и Азии резко возросли.

Но главным препятствием для расширения сектора является ограниченная пропускная способность трубопровода.

Сейчас у США много незавершенных проектов по производству сжиженного природного газа, причем многие из них практически готовы к реализации.

В Аппалачском бассейне, крупнейшем газодобывающем регионе страны с добычей более 35 млрд кубических футов в сутки, экологические группы неоднократно останавливали или замедляли проекты трубопроводов и ограничивали дальнейший рост на северо-востоке.

Генеральный директор EQT Corp. Тоби Райс недавно признал, что пропускная способность трубопровода в Аппалачах «уперлась в стену».

Аналитики East Daley Capital Inc. прогнозируют, что к 2030 году экспорт СПГ из США вырастет до 26,3 млрд куб. футов в сутки с нынешнего уровня, составляющего почти 13 млрд куб.

Аналитики говорят, что для того, чтобы это произошло, в период с 2026 по 2030 год в Хейнсвилле необходимо ввести в эксплуатацию мощности еще на еще 2–4 млрд кубических футов в день.

По данным FERC, четыре американских СПГ-проекта в настоящее время находятся в стадии строительства, еще 12 были одобрены федеральными регулирующими органами, а еще четыре предложены на общую сумму 40 миллиардов кубических футов в день потенциального экспорта СПГ.