Диетолог Саманта Бош рассказала, как на самом деле можно избавиться от жира на животе

Существует немало советов и рекомендаций, как избавиться от жира на животе. Но некоторые из них могут оказаться не просто бесполезным, но еще и опасными.

Например, чаи для похудения нередко содержат слабительные компоненты, которые могут привести к проблемам со слизистой оболочкой желудка и кишечника.

Причудливые диеты помогают избавиться от вздутия живота или сбросить несколько килограммов. Но они не решают проблему и дают только временный результат.

Диетолог Саманта Бош утверждает, что «волшебной таблетки» от жира на животе не существует. Но сбалансированная диета и регулярные физические упражнения вполне могут в этом помочь.

Общей потере веса, в том числе похудению в области талии, способствует потребление клетчатки, цельнозерновых продуктов, овощей, нежирного мяса, бобовых.

Одновременно нужно ограничить потребление рафинированных углеводов и сахара, поскольку они вызывают увеличение веса и количества жира на животе.

Но одной диеты недостаточно, нужные еще специальные упражнения. К факторам, помогающим избавиться от жира на животе, ученые также относят снижение стресса, отказ от табака и достаточное количество сна.

Многочисленные исследования подтверждают, что единственный способ избавиться от жира на животе – это грамотно составленный рацион и изменения в образе жизни.