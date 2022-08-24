Хранилища природного газа в Германии заполнены на 80%, правительство обещает, что граждане не замерзнут зимой

В настоящее время хранилища природного газа в Германии заполнены более чем на 80%, демонстрируя устойчивый прогресс, несмотря на резкое сокращение поставок из России.

Согласно отраслевым данным, опубликованным во вторник, объемы хранения газа в крупнейшей экономике Европы достигли 80,14% емкости.

Глава сетевого регулятора Германии Клаус Мюллер написал в Твиттере, что хранилище неуклонно заполняется, но предупредил, что запланированная на следующую неделю трехдневная остановка поставок по трубопроводу «Северный поток-1 из России может временно ослабить усилия.

Природный газ используется для энергетики, отопления домов и офисов, выработки электроэнергии. Увеличение суммы резерва было ключевой задачей правительства Германии, чтобы избежать нормирования для промышленности, поскольку зимой спрос растет.

Хранилища страны были заполнены примерно на 56%, когда в середине июня российская государственная энергетическая компания «Газпром» начала сокращать поставки по «Северному потоку-1».

Месяц назад правительство Германии ужесточило требования к хранению. Оно ввело требование о том, чтобы хранилище было заполнено на 75% к 1 сентября — цель, которая уже была превышена — и повысила цели на октябрь и ноябрь до 85% и 95% соответственно с 80% и 90%.

Управляющий директор координационной группы газовой промышленности Trading Hub Europe Торстен Франк предупредил в комментарии ежедневной газете Rheinische Post, что к ноябрю мы многие объекты будут заполнены на 95%, хотя и не все.

Он сказал, что не ожидает возникновения дефицита газа по всей стране, хотя и не может исключить дефицита в регионах.