Байден объявил амнистию по долгам для студентов вузов

Американский президент объявил о частичном погашении студенческих кредитов на обучение.

В разгар кампании по промежуточным выборам, президент Байден объявил о погашении долга в размере 10 000 долларов примерно 43 миллионам студентам. Это было одно из его предвыборных обещаний два года назад.

Эти меры касаются только долга студентов университетов, гарантированного государством.

43 миллиона американцев сегодня имеют долги по финансированию обучения. Средний заемщик должен 37 000 долларов. Общая сумма федерального студенческого долга составляет 1,6 триллиона долларов.

Левые из Демократической партии считают, что Белый дом должен был пойти дальше. Предлагалось списать до 50 000 долларов долга на каждого студента.

Республиканцы осуждают этот «подарок» студентам. Они утверждают, что миллионы американцев не получили высшего образования из-за стоимости обучения, которое им пришлось бы возмещать. Простые налогоплательщики фактически профинансируют долги относительно состоятельных студентов, считают республиканцы.

Чтобы ограничить этот эффект, Белый дом решил, что заемщики с годовым доходом выше 125 000 долларов не будут иметь права воспользоваться этой возможностью. В конечном итоге около 15 миллионов студентов должны будут освобождены от своих долгов.