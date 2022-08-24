Премьер-министр Финляндии извинилась за фото целующихся женщин топлесс с вечеринки в ее резиденции

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник извинилась за фотографию, сделанную на частной вечеринке, которую она устроила в своей официальной резиденции в июле.

На этой неделе в социальных сетях начало распространяться изображение, на котором две известные влиятельные женщины целуются друг с другом, прикрывая свою обнаженную грудь табличкой «Финляндия».

Фото сделано во время вечеринки в официальной резиденции Санны Марин в Хельсинки. Она заявила, что такая фотография неуместна и попросила за это прощения.

При этом премьер-министр подчеркнула, что больше ничего экстраординарного на этой тусовке не произошло. Она подтвердила, что фото сделано в резиденции.

36-летняя Марин, которая не скрывает, что ей нравится весело проводить свободное время, сказала, что фотография была сделана во время частной вечеринки с друзьями после музыкального фестиваля в июле. По ее словам, гости были в сауне, плавали и общались.

Ранее в сети появилось видео с другой веселой вечеринки с участием Санны Марин. Ей даже пришлось сделать тест, чтобы доказать, что она не употребляла наркотики.

Финны разделились во мнениях по поводу поведения премьер-министра: некоторые высказались в поддержку молодого лидера в том, что он совмещает личную жизнь с ее громкой карьерой, в то время как другие подняли вопрос о том, не повлияет ли на ее суждения ее досуг.

В январе Марин сообщила агентству Рейтерс, что она и ее коллеги, молодые женщины-министры, во время пребывания в должности подвергались разжиганию ненависти из-за их пола и внешности.