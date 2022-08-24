Цена на газ в ЕС обновила исторический рекорд марта и выросла до $3100 за тыс/кубометров

Цена на природный газ превысила 300 евро за мегаватт-час (МВтч) в среду, побив исторический рекорд, зафиксированный в начале марта.

Около 15:50 по Гринвичу голландский фьючерсный контракт TTF, эталон европейского рынка природного газа, торговался на уровне 300,165 евро за МВтч.

Стоимость газа увеличилась более чем на 11% после объявления о полной приостановке поставок российского газа по «Северному потоку-1» сроком на три дня.