Цена на газ в ЕС обновила исторический рекорд марта и выросла до $3100 за тыс/кубометров
Цена на природный газ превысила 300 евро за мегаватт-час (МВтч) в среду, побив исторический рекорд, зафиксированный в начале марта.
Около 15:50 по Гринвичу голландский фьючерсный контракт TTF, эталон европейского рынка природного газа, торговался на уровне 300,165 евро за МВтч.
Стоимость газа увеличилась более чем на 11% после объявления о полной приостановке поставок российского газа по «Северному потоку-1» сроком на три дня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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