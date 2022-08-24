В России снизилась добыча нефти после нескольких месяцев роста
Добыча нефти в России в августе снизится впервые за четыре месяца на фоне снижения поставок со стороны производителей жидких углеводородов, в которую входит ПАО "Газпром".
С августа страна добывала в среднем 10,56 миллиона баррелей сырой нефти и конденсата в день. С 1 по 23 августа, согласно расчетам, основанным на данных подразделения CDU-TEK Министерства энергетики, с которыми ознакомился Bloomberg. Это примерно на 1,9% ниже июльского уровня, свидетельствуют данные и цифры за прошлый месяц.
Наблюдатели за нефтью следят за тенденциями российской нефтедобычи на фоне худшего энергетического кризиса в мире за последние десятилетия. Западные страны и их союзники ввели несколько волн санкций против России в отместку за ее вторжение в Украину, стремясь сократить доходы Кремля от энергоносителей.
Ограничения пока оказали лишь ограниченное влияние на добычу нефти в стране, поскольку российские производители смогли перенаправить свой экспорт из Европы в Азию, где покупатели были менее склонны к самосанкциям и охотно покупали дополнительные грузы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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