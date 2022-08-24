Иран изучает предложения США по ядерной сделке

В МИД Ирана заявили в среду, что получили ответ от США относительно «корректировок» к соглашению представленному ЕС по иранскому ядерному досье.

Тегеран получил вечером через координатора ЕС ответ правительства США по предложениям на представленный ЕС окончательный текст соглашения по перезапуску ядерной сделки, сообщил глава иранской дипломатии Нассер Канани.

«Иран внимательно изучит мнение Соединенных Штатов, после чего Исламская Республика передаст свое мнение координатору ЕС», — добавил Насер Канани.

Накануне во вторник США заявили, что Иран пошел на уступки по ключевым пунктам, возродив надежды на возвращение к международному соглашению 2015 года, из которого Вашингтон вышел в 2018 году по инициативе Дональда Трампа.

Переговоры были возобновлены в начале августа, с целью перезапустить это соглашение, заключенное с Ираном постоянными членами Совета Безопасности ООН Китаем, США, Францией, Великобританией, Россией и Германией.