Лукашенко: Беларусь выстояла в 2020 году, но расслабляться рано

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы выстояли в 2020 году, поэтому теперь живём в мирной стране.

24 августа президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время вручения государственных наград военнослужащим и представителям силовых структур заявил, что в настоящее время со стороны «мятежников, которые быстро сбежали за пределы страны» в 2020 году до сих пор проявляется агрессия против белорусского государства.

Лукашенко отметил, что невзирая на то, что Беларусь смогла устоять в гибридной войне два года назад, ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь по словам белорусского лидера, события 2020 года были лишь началом, поэтому белорусские силовики должны всегда быть готовы защитить страну от всевозможных угроз.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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