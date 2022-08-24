Лукашенко: Беларусь выстояла в 2020 году, но расслабляться рано
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы выстояли в 2020 году, поэтому теперь живём в мирной стране.
24 августа президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время вручения государственных наград военнослужащим и представителям силовых структур заявил, что в настоящее время со стороны «мятежников, которые быстро сбежали за пределы страны» в 2020 году до сих пор проявляется агрессия против белорусского государства.
Лукашенко отметил, что невзирая на то, что Беларусь смогла устоять в гибридной войне два года назад, ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь по словам белорусского лидера, события 2020 года были лишь началом, поэтому белорусские силовики должны всегда быть готовы защитить страну от всевозможных угроз.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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