Американские дайверы достали со дна озера машину и тело подростка, которые не смогла найти полиция

Стражи порядка заявили, что они намерены перенять опыт группы водолазов-любителей, чтобы повысить эффективность своей работы.

Две недели потратила полиция на поиски калифорнийского подростка Кили Родни, но безрезультатно. А команде водолазов-добровольцев потребовалось менее 48 часов, чтобы обнаружить затопленный автомобиль с телом внутри.

Независимая группа дайверов из Орегоны обнаружила автомобиль молодого человека на озере Проссер в Траки - недалеко от того места, где 16-летнего Родни в последний раз видели перед тем, как он пропал без вести после вечеринки.

“Мы обнаружили покойного внутри автомобиля. Мы считаем, что это наш пропавший человек”, - заявил журналистам шериф округа Невада Шеннан Мун.

Полиция заявила, что они тоже использовали водолазов и пловцов, а также гидролокатор, но не смогли обнаружить транспортное средство. Капитан шерифа округа Невада Сэм Браун заявил на пресс-конференции, что проанализирует, почему их поиск оказался безрезультатным.

"Это отличный вопрос", - сказал он. "Это тот вопрос, который будет у всех, верно: ”Как мы не нашли его, пока искали?"

Руководитель группы дайверов Бишоп рассказал, что они существуют за счет пожертвований и монетизации своего канала YouTube, где размещают видео о своих поисковых миссиях.

"Иметь возможность помогать семьям и использовать те навыки, которые у нас есть, - это большая честь, и это наша цель", - сказал Бишоп.