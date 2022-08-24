Китай предупреждает о "силовых мерах", если Канада вмешается в дела Тайваня

Китай предупредил, что примет "решительные меры", если Канада вмешается в дела Тайваня.

Через неделю после того, как стало известно, что делегация канадских парламентариев планирует посетить остров в конце этого года для изучения торговых возможностей.

Китай претендует на Тайвань как на свою территорию в соответствии со своим "принципом одного Китая" и возражает против посещения острова иностранными политиками. Демократически управляемый Тайвань отвергает претензии Китая.

"Мы призываем канадскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и уважать суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в заявлении посольства Китая в Канаде поздно вечером во вторник.