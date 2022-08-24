В Москве скончался актёр Максим Пинскер
В Москве на 59 году жизни скончался актёр Максим Пинскер, известный по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Дурак».
В среду, 24 августа 2022 года, Ирина Пинскер сообщила о смерти актёра Максима Пинскера, своего бывшего мужа, который по предоставленной ей информации скончался на больничной койке в одной из клиник Москвы в возрасте 58 лет. Точные причины гибели артиста будут известны после проведения вскрытия.
Пинскер ещё в детстве, невзирая на то, что его родители видели его учёным, испытывал тягу к сцене, поэтому успешно поступил и окончил обучение в Школе-студии МХАТ. Максим Пинскер запомнился зрителям по ролям в сериалах «Интерны», «Час Волкова», «Колл-центр» и фильмах «Дурак», «Тяжеловес», «Месть» и других кинокартинах, а также занимался дубляжом и озвучиванием аудиокниг.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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