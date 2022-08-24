Жена Сильвестра Сталлоне разводится с ним после 25 лет брака

54-летняя Дженнифер Флавин подала документы на развод с 76-летним актером Сильвестром Сталлоне.

Их отношения начались в 1988 году, а поженились в 1997 году. У пары трое дочерей: Скарлет 20 лет, Сикстине – 24, Софии – 25.

У Сталлоне есть еще сын Сиргеоха от предыдущего брака с Сашей Чак. Его сын Сейдж от Старлин Райт умер в 2012 году.

В заявлении для PEOPLE Сталлоне сказал: «Я люблю свою семью. Мы мирно и конфиденциально решаем личные проблемы».

Новость о расставании пары появилась через три месяца после того, как они отпраздновали свою серебряную годовщину свадьбы, отметив это знаменательное событие соответствующими постами в Instagram.

Сталлоне назвал жену преданной, терпеливой и самоотверженной. Флавин поблагодарила семью за любовь и поддержку, отметив, что с годами их брак становится только лучше.

10 августа Флавин опубликовала свое фото с тремя дочерьми и написала, что их четверо навсегда.

София в комментарии сказала, что им повезло с такой любящей мамой. Сикстин назвала Флавин самой сильной женщиной, а Скарлет оставила сердечко.