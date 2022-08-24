NI: Джонсон посещает Киев в День независимости Украины

Украина “может и выиграет эту войну” с Россией, заявил Борис Джонсон во время визита в Киев по случаю Дня независимости страны.

Премьер-министр, совершая свой последний визит в Украину перед уходом с поста, заявил, что Великобритания “продолжит поддерживать наших украинских друзей”, когда он выделил еще один пакет военной помощи в размере 54 миллионов фунтов стерлингов.

Визит г-на Джонсона состоялся в то время, когда Украина отмечала 31-ю годовщину своей независимости от правления Москвы.

Мистер Джонсон установил тесные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и его визит, по-видимому, призван продемонстрировать, что связи между двумя странами продолжатся, как только он покинет номер 10.