Ученые рассказали про воздействие ядерных испытаний на здоровье человека

Первое ядерное испытание было проведено в Нью-Мексико в 1945 году. С тех пор последствия изменили окружающую среду по всему миру.

С 1945 года страны по всему миру проводят испытания ядерного оружия путем его взрыва. Это создает гигантский огненный шар, который образует характерное грибовидное облако над местом взрыва. Затем это облако выбрасывает радиоактивный мусор, который разносится ветром. В конце концов, эти микроскопические радиоактивные частицы падают на землю дождем.

Рак является основным долгосрочным риском радиационного облучения после ядерного взрыва. Радиация была связана с несколькими видами рака, в первую очередь с раком щитовидной железы и лейкемией.

Основным видом заболевания, вызванного радиационным облучением в результате ядерных испытаний, является рак щитовидной железы. Болезнь медленно прогрессирует с течением времени и хорошо поддается лечению, как правило, с хорошими показателями выживаемости: 98% пациентов выживают не менее пяти лет, а 92% - не менее 20 лет.

В 1966 году Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был направлен на то, чтобы положить конец испытательным взрывам ядерного оружия. Однако восьми крупным игрокам еще предстоит ратифицировать его и, следовательно, ввести в действие.

В частности, Индия, Пакистан и Северная Корея, которые не подписали договор, с тех пор продолжают проводить испытания взрывного ядерного оружия. Ядерные испытания в любой точке Земли подвергают риску всех.