Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в Киеве высказался против проведения переговоров и нормализации отношений между Украиной и Россией.

24 августа премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, подавший в отставку после многочисленных скандалов, во время своего визита в Киев в честь Дня независимости Украины высказал своё мнение касательно проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Джонсон с уверенностью заявил о том, что нельзя проводить переговоры с «медведем, который ест твою ногу», а также призвал киевский режим не налаживать дипломатические, политические, торгово-эконмические, культурные и иные связи и отношения с Российской Федерацией.