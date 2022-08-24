Джонсон в Киеве выступил против проведения переговоров Киева с Москвой

Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в Киеве высказался против проведения переговоров и нормализации отношений между Украиной и Россией.

24 августа премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, подавший в отставку после многочисленных скандалов, во время своего визита в Киев в честь Дня независимости Украины высказал своё мнение касательно проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Джонсон с уверенностью заявил о том, что нельзя проводить переговоры с «медведем, который ест твою ногу», а также призвал киевский режим не налаживать дипломатические, политические, торгово-эконмические, культурные и иные связи и отношения с Российской Федерацией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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