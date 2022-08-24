Германия утвердила ограничения на отопление общественных зданий для экономии энергии
Правительство Германии одобрило подзаконный акт, ограничивающий отопление общественных зданий и запрещающий рекламные щиты с подсветкой, в целях экономии энергии и борьбы с ростом цен.
Законодательство, которое вступит в силу чуть более чем через неделю и первоначально будет действовать в течение шести месяцев, будет означать, что общественные здания, начиная от ратуш и заканчивая залами ожидания на железной дороге, не могут нагреваться до температуры выше 19 ° C (66,2 ° F), и что радиаторы в коридорах, фойе, подъездах и технические помещения должны быть отключены.
Был также принят закон о переориентации перевозок на железных дорогах, согласно которому поезда, перевозящие уголь и нефть, имеют приоритет перед пассажирскими или другими грузовыми поездами.
Опубликовано: Силивончик Алина
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