Германия утвердила ограничения на отопление общественных зданий для экономии энергии

Правительство Германии одобрило подзаконный акт, ограничивающий отопление общественных зданий и запрещающий рекламные щиты с подсветкой, в целях экономии энергии и борьбы с ростом цен.

Законодательство, которое вступит в силу чуть более чем через неделю и первоначально будет действовать в течение шести месяцев, будет означать, что общественные здания, начиная от ратуш и заканчивая залами ожидания на железной дороге, не могут нагреваться до температуры выше 19 ° C (66,2 ° F), и что радиаторы в коридорах, фойе, подъездах и технические помещения должны быть отключены.

Был также принят закон о переориентации перевозок на железных дорогах, согласно которому поезда, перевозящие уголь и нефть, имеют приоритет перед пассажирскими или другими грузовыми поездами.