Россия планирует отключить Запорожскую атомную станцию от сети

Как сообщили The Guardian, Россия разработала подробный план отключения крупнейшей в Европе атомной электростанции от энергосистемы Украины.

Мировые лидеры призвали к демилитаризации Запорожской АЭС после того, как появились кадры с российской армейской техникой внутри завода, и ранее предостерегали Россию от отключения ее от украинской электросети и подключения к российской электросети.

Но Петр Котин, глава украинской атомной энергетической компании, сказал The Guardian в интервью, что российские инженеры уже составили план отключения на основании аварийного планирования на случай, если кто-то разорвет оставшиеся энергосоединения.

Он опасается, что российские военные сейчас нацелены на эти соединения, чтобы воплотить сценарий чрезвычайной ситуации в реальность. И Украина, и Россия обвинили друг друга в обстреле этого объекта.