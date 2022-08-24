Россия планирует отключить Запорожскую атомную станцию от сети
Как сообщили The Guardian, Россия разработала подробный план отключения крупнейшей в Европе атомной электростанции от энергосистемы Украины.
Мировые лидеры призвали к демилитаризации Запорожской АЭС после того, как появились кадры с российской армейской техникой внутри завода, и ранее предостерегали Россию от отключения ее от украинской электросети и подключения к российской электросети.
Но Петр Котин, глава украинской атомной энергетической компании, сказал The Guardian в интервью, что российские инженеры уже составили план отключения на основании аварийного планирования на случай, если кто-то разорвет оставшиеся энергосоединения.
Он опасается, что российские военные сейчас нацелены на эти соединения, чтобы воплотить сценарий чрезвычайной ситуации в реальность. И Украина, и Россия обвинили друг друга в обстреле этого объекта.
Опубликовано: Силивончик Алина
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