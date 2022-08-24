Рэперша Даниэль Бреголи учредила специальный фонд для юных талантов США

Одна стипендия поможет выпускникам школ поступить в вуз, другая позволит открыть свое дело.

Даниэль Бреголи, она же Бхад Бхаби, впервые стала известна миру благодаря своему вирусному появлению на шоу доктора Фила в 2016 году.

С тех пор она использовала свою известность в Интернете как стартовую площадку для успешной музыкальной и деловой карьеры. В 2017 году Даниэль стала самой молодой женщиной-рэпером, попавшей в чарт Billboard Hot 100. А в день своего 18-летия - открыла аккаунт OnlyFans.

Нетрадиционный путь Бреголи к финансовой безопасности и успеху на ее собственных условиях также вдохновил ее помогать другим прокладывать свой собственный путь. Именно поэтому она в партнерстве с Фондом Educapital учредила премию “Стипендия Bhad”.

Стипендия в размере 1,7 млн долларов поможет 1000 студентам поступить в технические и профессиональные учебные заведения США. А те, кто получил стипендию Bhad, будут иметь возможность продолжить карьеру в различных профессиях, начиная от косметологии и кибербезопасности и заканчивая бизнесом по производству каннабиса.

Каждый получатель стипендии Bhad получит 1000 долларов на обучение в профессиональной школе, а 50 выпускников получат стартовый капитал в размере 10 000 долларов, чтобы помочь открыть свой собственный бизнес после окончания учебы.

Кроме того, Бреголи будет отбирать выпускников для получения стипендий полного цикла из фонда в размере 200 000 долларов.

Интерес Бреголи к профессиональным школам частично вдохновлен ее собственной страстью к косметологии. По ее словам, если бы все пошло по-другому, она могла бы сделать карьеру мастера маникюра. Она надеется использовать возможности в сфере красоты в дополнение к продолжению своей музыкальной карьеры.

“Я хочу стать владельцем большего количества предприятий, - объясняет она. - Я хочу владеть маникюрным салоном. Я хочу надеяться, что в конечном итоге это станет франшизой и позволит использовать их в нескольких разных областях ”.

Что касается того, что нужно для того, чтобы стать молодым хастлером, у Бреголи есть несколько советов для тех, кто ищет свой собственный путь к успеху.

“Это требует тяжелой работы, усилий и сильного ума, - объясняет она, - потому что, если у вас нет сильного ума, вы не продвинетесь далеко".