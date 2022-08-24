В Китае высыхает крупнейшее озеро, для полива урожая приходится копать землю

Из-за сильной засухи крупнейшее пресноводное озеро Китая Поянху уменьшилось до 25% от его обычного размера, и рабочие роют траншеи, чтобы обеспечить поступление воды в один из ключевых рисоводческих регионов страны.

Сильное высыхание озера Поянху в юго-восточной провинции Цзянси, не имеющей выхода к морю, отрезало оросительные каналы к близлежащим сельскохозяйственным угодьям.

Бригады, использующие экскаваторы для рытья траншей, работают только после наступления темноты из-за сильной дневной жары.

Площадь озера Поянху, питаемого крупными реками Китая, в среднем составляет около 3500 квадратных километров в высокий сезон, но во время недавней засухи она сократилась до 737 квадратных километров.

Судя по уровню воды, озеро официально вступило в засушливый сезон этого года 6 августа, раньше, чем когда-либо с начала ведения учета в 1951 году.

Наряду с обеспечением водой для сельского хозяйства и других целей, озеро является основной остановкой для перелетных птиц, направляющихся на юг на зимовку.

Китай больше привык иметь дело с противоположной проблемой: сезонными дождями, которые вызывают оползни и наводнения каждое лето. Два года назад деревни и поля риса, хлопка, кукурузы и бобов вокруг озера Поянху были затоплены после проливных дождей.

В этом году на обширной территории западного и центрального Китая наблюдались дни, когда температура превышала 40 градусов по Цельсию.