СМИ рассказали о планах Ивана Урганта приобрести недвижимость на Лазурном берегу

Стало известно, что телеведущий присматривает себе заграничные варианты жилья, которые стоят немалых денег.

В последнее время СМИ стали сообщать, что Иван Ургант планирует купить себе жилье на Лазурном берегу. Риэлтор Татьяна Вавилова отметила, что дешевой недвижимости там нет, сообщает Рамблер.

Она уточнила, что во французском районе Сен-Жан-Кап-Ферра сегодня проживает много состоятельных россиян.

«Там очень дорогая недвижимость, цены стартуют где-то от 800 тысяч евро. Однако немало русских там покупают и снимают квартиры - может, потому он тоже решил туда податься. Вообще там очень хорошо», — считает Вавилова.

По словам специалиста, в этом районе очень развитая инфраструктура, имеются базы отдыха. Но дешевого жилья там нет.

Ранее Ургант представил публике новый клип на песню «Ночной каприз». Он исполнил композицию под псевдонимом Гриша Ургант, в клипе появились также актриса Паулина Андреева и певец Сергей Мазаев.