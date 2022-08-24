Только половина американцев считает, что США должны до конца поддерживать Украину

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Reuters/Ipsos, далеко не все американцы считают правильным продолжать поддержку Украины.

Опрос проводился на тему политики президента Джо Байдена по поддержке Украины, несмотря на экономические опасения и внутриполитические события, привлекающие внимание американцев в последние месяцы.

Администрация Байдена предоставила Украине оружие и боеприпасы и объявила о новом пакете помощи в области безопасности на сумму около 3 млрд долларов.

Из 1005 человек в США, принявших участие в онлайн-опросе на прошлой неделе, 53% выразили поддержку поддержке Украины «до тех пор, пока все российские войска не будут выведены с территории, на которую претендует Украина».

18% опрошенных высказались против. Эту позицию поддержали 66% демократов и 51% республиканцев.

51% опрошенных граждан поддержал предоставление украинским военным оружия, такого как огнестрельное и противотанковое оружие, по сравнению с 22%, высказавшихся против.

В предыдущих опросах больше американцев поддерживали поставки оружия Украине, но прямых сопоставимых опросов не проводилось.

В прошлых опросах 26% заявили, что поддерживают такое вмешательство, но 43% согласны с отправкой войск США к соседним с Украиной союзникам по НАТО, которые не находятся в состоянии войны с Россией.