Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный казахский паспорт
Вероятная убийца журналистки Дарьи Дугиной использовала поддельный документ гражданки Казахстана.
Агентство РИА новости со ссылкой на своего источника, хорошо знакомого с ситуацией, сообщает, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки, арендуя гараж в Москве представилась Юлией и предъявила паспорт гражданки Казахстана.
"Наталья Вовк при подготовке убийства арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила покойная Дугина. Владельцу она предъявила паспорт гражданки Казахстана на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник.
Журналистка и активистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате дистанционного подрыва своего автомобиля на трассе в Подмосковье.
Опубликовано: Максим Алексеев
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