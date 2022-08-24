Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный казахский паспорт

Вероятная убийца журналистки Дарьи Дугиной использовала поддельный документ гражданки Казахстана.

Агентство РИА новости со ссылкой на своего источника, хорошо знакомого с ситуацией, сообщает, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки, арендуя гараж в Москве представилась Юлией и предъявила паспорт гражданки Казахстана.

"Наталья Вовк при подготовке убийства арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила покойная Дугина. Владельцу она предъявила паспорт гражданки Казахстана на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник.

Журналистка и активистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате дистанционного подрыва своего автомобиля на трассе в Подмосковье.