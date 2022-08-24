Лиз Трасс говорит, что у Украины не будет большего союзника, чем Великобритания, если она станет премьер-министром

Лиз Трасс пообещала, что «пламя свободы в Украине продолжит ярко гореть», если она станет следующим премьер-министром Великобритании.

Такое заявление она сделала в The Daily Telegraph по случаю Дня независимости Украины. Она отметила, что Великобритания уже находится в авангарде международной поддержки.

Страна предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов — больше, чем любое другое государство в Европе.

Трасс утверждает, что Великобритания сплотила партнеров по G7 в отношении России с самыми жесткими санкциями, когда-либо применявшимися к крупной экономике.

Она пообещала, что пойдет дальше в качестве премьер-министра, рассекретив больше разведывательных данных, чтобы разоблачить российскую дезинформацию, а также повторив обещание увеличить расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта к 2030 году.

По ее словам, правительство будет стратегически использовать разведданные, чтобы выявить попытки подорвать и дестабилизировать свободолюбивые демократии.

Трасс сказала, что будет придерживаться такого же жесткого подхода к противодействию злонамеренной деятельности со стороны потенциально враждебных государств и других государств, которые угрожают глобальной безопасности.

Борьба между министром иностранных дел и бывшим канцлером Риши Сунаком накаляется, поскольку последний этап их кампаний завершается перед объявлением победителя 5 сентября после второго тура голосования среди членов партии тори.