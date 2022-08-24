Китай пригрозил Канаде силовыми мерами в случае ее вмешательства в дела Тайваня

Неделю назад стало известно, что стало известно, что делегация канадских парламентариев планирует посетить Тайвань в конце этого года для изучения торговых возможностей.

Китай предупредил, что примет решительные меры в случае такого визита, который рассматривается как вмешательство в дела острова.

В заявлении посольства Китая в Канаде сказано, что КНР призывает канадскую сторону соблюдать принцип «одного Китая», уважать целостность и суверенитет страны.

Китай объявляет Тайвань своей территорией в соответствии со своим «принципом одного Китая» и возражает против посещения острова иностранными политиками. Демократически управляемый Тайвань отвергает претензии Китая.

Члены канадско-тайваньской парламентской «группы дружбы», которая не получает административной или финансовой поддержки от канадского парламента, планировали посетить самоуправляемый остров в октябре.

Член парламента от либеральной партии Канады Джуди Сгро заявила, что поездка будет сосредоточена на торговле, и намерение законодателей не заключалось в том, чтобы нарушить и создать проблемы для Тайваня или Китая.

В заявлении правительства Канады уточняется, что парламентские ассоциации и группы дружбы являются независимыми.

Канада, как и весь Запад, следует политике «одного Китая», но дипломатически признает Пекин, а не Тайбэй, а неофициально поддерживает Тайвань.

Отношения между Китаем и Западом ухудшились после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале этого месяца вопреки желанию Пекина.