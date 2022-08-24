Китай пригрозил Канаде силовыми мерами в случае ее вмешательства в дела Тайваня
Неделю назад стало известно, что стало известно, что делегация канадских парламентариев планирует посетить Тайвань в конце этого года для изучения торговых возможностей.
Китай предупредил, что примет решительные меры в случае такого визита, который рассматривается как вмешательство в дела острова.
В заявлении посольства Китая в Канаде сказано, что КНР призывает канадскую сторону соблюдать принцип «одного Китая», уважать целостность и суверенитет страны.
Китай объявляет Тайвань своей территорией в соответствии со своим «принципом одного Китая» и возражает против посещения острова иностранными политиками. Демократически управляемый Тайвань отвергает претензии Китая.
Члены канадско-тайваньской парламентской «группы дружбы», которая не получает административной или финансовой поддержки от канадского парламента, планировали посетить самоуправляемый остров в октябре.
Член парламента от либеральной партии Канады Джуди Сгро заявила, что поездка будет сосредоточена на торговле, и намерение законодателей не заключалось в том, чтобы нарушить и создать проблемы для Тайваня или Китая.
В заявлении правительства Канады уточняется, что парламентские ассоциации и группы дружбы являются независимыми.
Канада, как и весь Запад, следует политике «одного Китая», но дипломатически признает Пекин, а не Тайбэй, а неофициально поддерживает Тайвань.
Отношения между Китаем и Западом ухудшились после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале этого месяца вопреки желанию Пекина.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Новое исследование подтверждает, что самый ранний известный предок человека ходил прямо
Согласно новому исследованию, возможно, самый ранний известный предок человека, человек-обезьяна по имени Sahelanthropus tchadensis , живший в Африке примерно 7 млн лет назад, большую часть времени ходил прямо.Подробнее...
-
Китай ослабил жесткие ограничения на выдачу виз, опасения по поводу пандемии спадают
Китай ослабляет свои жесткие ограничения на выдачу виз после того, как он в значительной степени приостановил их выдачу иностранным студентам и другим лицам более двух лет назад в начале пандемии COVID-19.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Ангеле Меркель предложили стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
В ЮАР проходит общенациональная забастовка против дороговизны жизни
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации