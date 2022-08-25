В Китае вымерло морское животное, которое вдохновляло сказки о русалках
Исследователи объявили млекопитающее Дюгонь, которое, как говорят, вдохновило древние сказки о русалках и сиренах, вымершим в Китае.
Дюгонь известен своей медлительностью и расслабленностью. Вероятно, это сделало его уязвимым для чрезмерного вылова рыбы и несчастных случаев на судах.
Он все еще существует в других странах мира, но сталкивается с аналогичными угрозами.
Этот вид встречается в 37 других тропических регионах мира, в частности в мелководных прибрежных водах Индийского и западной части Тихого океанов, включен в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП).
Ученые ZSL и Китайской академии наук изучили все исторические данные о том, где ранее в Китае водились дюгони. Они обнаружили, что с 2000 года учеными не было подтвержденных наблюдений.
Дюгонь — уникальный морской персонаж. Весом почти полтонны, это единственное морское млекопитающее-вегетарианец.
По внешнему виду и поведению дюгонь похож на ламантина, но отличается китовым хвостом. После заметного сокращения популяции дюгони были классифицированы Государственным советом Китая как ключевое национальное охраняемое животное первого уровня в 1988 году.
Исследователи считают, что продолжающееся разрушение его среды обитания, в том числе нехватка водорослей для корма, вызвало быстрое сокращение популяции.
Опубликовано: Светлана Репина
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