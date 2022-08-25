В ЮАР проходит общенациональная забастовка против дороговизны жизни
Жители ЮАР принимают участие в общенациональной забастовке в знак протеста против роста стоимости жизни.
Напевая песни об освободительной борьбе страны, тысячи людей прошли маршем к канцелярии президента, требуя снижения цен.
Инфляция достигла почти 8% — самого высокого уровня за 13 лет — и около трети южноафриканцев не имеют работы. По данным Всемирного банка, это самая неравная страна в мире, и многим приходится нелегко.
Две крупнейшие профсоюзные организации страны, объявившие забастовку, призвали правительство вмешаться, чтобы ограничить цены на топливо, снизить процентные ставки и ввести универсальный базовый доход примерно в размере 90 долларов в месяц.
В митинге в Претории приняли участие около 5000 человек. Глава Южноафриканской федерации профсоюзов Звинзилима Вави задался вопросом, как президент Сирил Рамафоса мог повысить зарплату себе и министрам на 3%, но отклонить их требования.
Люди говорят, что стоимость жизни слишком высока, и они ничего не могут себе позволить. Зарплата не повышалась уже четыре года.
Правительство заявляет, что будет применяться принцип «нет работы, нет оплаты». рост стоимости жизни усугубляется веерными отключениями электроэнергии из-за неспособности государственной энергетической компании Eskom производить достаточное количество электроэнергии.
Eskom подала заявку на повышение цен на электроэнергию, несмотря на то, что не смогла обеспечить бесперебойное электроснабжение промышленности и домашних хозяйств.
Опубликовано: Светлана Репина
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