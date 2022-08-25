Россия предлагает свою нефть азиатским покупателям со скидкой 30%

Bloomberg сообщает, что Россия ведет переговоры с несколькими азиатскими странами о потенциальных долгосрочных нефтяных контрактах с большими скидками.

По информации агентства, скидки могут достигать 30% и могут означать, что Москва пытается противостоять продолжающимся дискуссиям США и стран Большой семерки относительно ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, переговоры России с азиатскими покупателями могут также отражать стремление привлечь больше покупателей, поскольку Европа избегает своих поставок.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно в комментарии в Instagram сообщил, что Россия предложила Индонезии продавать нефть по цене на 30% ниже мировой рыночной стоимости. При этом он отметил, что опасения по поводу возможных санкций со стороны США сохраняются.

Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти морским путем должен начать действовать 5 декабря.

Но опасения, что это может привести к резкому росту цен и увеличению прибыли России, привели к призывам сделать исключение из запрета, которое сохранит поставки нефти, но снизит цену.

Пока лишь немногие азиатские страны открыто высказались в ее поддержку, и источники сообщили Bloomberg, что Индия по-прежнему не решается присоединиться к схеме ограничения цен, поскольку вместо этого Россия может продавать дешевую нефть другим покупателям.

Между тем, Rystad Energy прогнозирует, что добыча нефти в России вскоре упадет более чем на миллион баррелей в день из-за снижения спроса в Азии и предстоящего запрета ЕС.