Россия предлагает свою нефть азиатским покупателям со скидкой 30%
Bloomberg сообщает, что Россия ведет переговоры с несколькими азиатскими странами о потенциальных долгосрочных нефтяных контрактах с большими скидками.
По информации агентства, скидки могут достигать 30% и могут означать, что Москва пытается противостоять продолжающимся дискуссиям США и стран Большой семерки относительно ограничения цен на российскую нефть.
Кроме того, переговоры России с азиатскими покупателями могут также отражать стремление привлечь больше покупателей, поскольку Европа избегает своих поставок.
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно в комментарии в Instagram сообщил, что Россия предложила Индонезии продавать нефть по цене на 30% ниже мировой рыночной стоимости. При этом он отметил, что опасения по поводу возможных санкций со стороны США сохраняются.
Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти морским путем должен начать действовать 5 декабря.
Но опасения, что это может привести к резкому росту цен и увеличению прибыли России, привели к призывам сделать исключение из запрета, которое сохранит поставки нефти, но снизит цену.
Пока лишь немногие азиатские страны открыто высказались в ее поддержку, и источники сообщили Bloomberg, что Индия по-прежнему не решается присоединиться к схеме ограничения цен, поскольку вместо этого Россия может продавать дешевую нефть другим покупателям.
Между тем, Rystad Energy прогнозирует, что добыча нефти в России вскоре упадет более чем на миллион баррелей в день из-за снижения спроса в Азии и предстоящего запрета ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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