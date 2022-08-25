Китай ослабил жесткие ограничения на выдачу виз, опасения по поводу пандемии спадают

Китай ослабляет свои жесткие ограничения на выдачу виз после того, как он в значительной степени приостановил их выдачу иностранным студентам и другим лицам более двух лет назад в начале пандемии COVID-19.

На сайте посольства Китая в Индии говорится, что обновленные процедуры вступят в силу со среды, но не упоминаются конкретные требования к вакцинам или доказательству отрицательного теста на вирус.

Китай по-прежнему требует, чтобы прибывшие из-за границы помещались на карантин в отеле или частном доме, а для входа во многие общественные и коммерческие помещения требуется доказательство отрицательного результата теста.

Ослабление визовых ограничений имеет большое значение для индийских студентов, особенно для тех, кто хочет получить медицинское образование, которое в Китае гораздо более доступно, чем в западных странах.

В сообщении посольства сказано, что для студентов, которые возвращаются в Китай, чтобы возобновить учебу, требуется Сертификат о возвращении в кампу, выданный университетом в Китае.

Аналогичные заметки были размещены на веб-сайтах других китайских посольств и консульств, в том числе в Пакистане, на Филиппинах, Индонезии, Малайзии, Японии, США и английском городе Манчестер.

24 августа в Китае было объявлено о 1641 новом случае передачи коронавируса внутри страны, в том числе в отдаленных регионах, таких как Тибет и Синьцзян на северо-западе.

Правительство КНР проводит жесткую политику «нулевого COVID» , в результате которой миллионы людей были помещены под карантин, но такие меры постепенно отменяются.