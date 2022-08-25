Новое исследование подтверждает, что самый ранний известный предок человека ходил прямо

Согласно новому исследованию, возможно, самый ранний известный предок человека, человек-обезьяна по имени Sahelanthropus tchadensis , живший в Африке примерно 7 млн лет назад, большую часть времени ходил прямо.

Полученные данные свидетельствуют о том, что способность ходить прямо проявилась очень рано на генеалогическом древе человека и подтверждает идею о том, что это может быть эволюционной отличительной чертой происхождения людей.

Франк Ги, палеоантрополог из Университета Пуатье и исследователь французского научного агентства CNRS, который является одним из авторов исследования, говорит, что сахелантропы жили всего через несколько миллионов лет после последнего общего предка современных людей, которые также ходят прямо, и шимпанзе, которые этого не делают.

Исследование Гая и его коллег, опубликованное в среду в журнале Nature, основано на повторной оценке трех окаменелых костей конечностей.

Это бедренная кость и две локтевых кости предплечий, найденные в пустыне Джураб Чада на южной окраине Сахары.

В том же месте был найден единственный череп сахелантропа, названного Тумаи, что на местном языке даза означает «надежда на жизнь», и с тех пор ведутся споры о том, был ли он нашим предком. Но новое исследование подтверждает предположение, что это было так.

Хотя ученые часто спорят о том, почему наши предки начали ходить на двух ногах, вполне вероятно, что прямохождение привело к тому, что мозг стал больше, чтобы лучше контролировать освободившиеся передние конечности, которые затем превратились в человеческие руки.

Также было высказано предположение, что прямохождение более энергоэффективно, чем лазание, и что ранние гоминиды столкнулись с изменяющимся климатом, в котором им приходилось быть гибкими в поиске пищи.