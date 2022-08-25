The Washington Post опубликовала информацию о том, что советники президента Украины Владимира Зеленского были обеспокоены тем, что российские войска, наступающие на Киев в первые дни вооруженного конфликта.

Алексей Арестович, военный советник Зеленского, сообщил Post, что президентская охрана предупредила украинского лидера, что его офис является «мишенью», и призвала его переехать за пределы Киева.

По его словам, даже бункер советских времен, который украинский лидер использовал для укрытия, не был безопасным.

Предполагалось, что выходы из бункера могут забаррикадировать. А внутрь пустить смертельный газ.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также предупредил Зеленского о достоверной информации, указывающей на план его убийства или поимки.

Зеленский не скрывал, что его жизнь может оказаться в опасности. Во время телефонного разговора с европейскими лидерами в конце февраля он сказал: «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым».

Несмотря на все это, президент Украины отказался покидать Киев. Он сказал, что если бы отъезд остановил кровопролитие, то он бы уехал.

Но фактически его отъезд подорвал бы моральный дух и поставил бы Украину под угрозу немедленной капитуляции.