США предупредили Турцию о возможных санкциях за ведение дел с Россией

Ведущая бизнес-ассоциация Турции подтвердила получение письма от Министерства финансов США с предупреждением о возможных санкциях, если она продолжит вести дела с Россией.

Вашингтон все больше встревожен тем, что российское правительство и бизнес используют Турцию для обхода западных финансовых и торговых ограничений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский коллега Владимир Путин договорились активизировать экономическое сотрудничество на саммите в черноморском курорте Сочи в начале этого месяца.

Официальные данные показывают, что стоимость турецкого экспорта в Россию в период с мая по июль выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Импорт российской нефти в Турцию стремительно растет, и обе стороны договорились о переходе на рублевые платежи за природный газ, экспортируемый «Газпромом».

Соглашение об экономическом сотрудничестве, подписанное Эрдоганом и Путиным, включает в себя договоренность о том, чтобы больше турецких банков начали работать с российской платежной системой «Мир».

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо совершил в июне визит в Анкару и Стамбул, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона тем, что российские олигархи и крупный бизнес используют турецкие компании, чтобы избежать западных санкций.

Член НАТО Турция, находящаяся в хороших отношениях как с Москвой, так и с Киевом, пыталась сохранять нейтралитет в конфликте и отказалась присоединиться к режиму международных санкций.