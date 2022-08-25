ООН заявляет, что дефицит продовольствия в мире усиливается

Главный экономист Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Ариф Хусейн заявил, что рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации на Украине и климатических проблем дестабилизирует мировую экономику.

С началом пандемии COVID-19 число людей, остро голодающих, резко увеличилось. Если до пандемии с острой нехваткой продовольствия сталкивались 135 млн человек, то за последние два года это число увеличилось более чем вдвое и достигло 276 млн.

По словам Хусейна, 50 млн человек в 45 странах уже находятся на грани голода. Еще 345 млн человек находятся на грани голодной смерти в более чем 80 странах, что на 25% больше, чем в начале года.

На Украину и Россию в совокупности приходится 30% мировой торговли пшеницей, 20% кукурузы и 70% подсолнечника. Нехватка предложения подтолкнула цены вверх, даже несмотря на то, что мировые цены на энергоносители усугубили давление.

Нехватка удобрений из России, одного из важнейших поставщиков, только усугубила проблемы, вынуждая зависимые от импорта страны платить больше и потреблять меньше продуктов.

Хусейн добавил, что более сильный доллар, вызванный более высокими процентными ставками, только усугубил ситуацию, создав «пусковой фактор» для десятков стран, которые менее чем за год потеряли более 25% стоимости своей валюты.

В 2020 году ООН оказала помощь примерно 116 млн человек, это рекордный показатель за 60 лет. В 2021 году помощь получили 128 млн человек, а в 2022 их может быть уже 140 млн.

Эти рекорды усугубляются продолжающимся воздействием изменения климата. Исторические волны тепла в Европе и Индии уже истощили урожай. Ожидается, что только в 2022 году эти кризисы приведут к дефициту примерно 15-20 млн метрических тонн пшеницы и кукурузы из мирового предложения.