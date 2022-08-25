Канада вернёт Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока»
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Канада вернёт Германии оставшиеся пять турбин для газопровода «Северный поток».
25 августа министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в своём интервью для канадского телеканала CBC сообщила, что по просьбе немецкого правительства канадская сторона вернёт Германии пять турбин для «Северного потока», которые в настоящее время находятся на техническом обслуживании в Монреале.
Отмечается, что данное решение было принято правительством ФРГ для осуществления бесперебойных поставок газа в Европу, невзирая на критику со стороны киевского режима, который выступает против передачи турбин «Газпрому».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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