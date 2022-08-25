Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Канада вернёт Германии оставшиеся пять турбин для газопровода «Северный поток».

25 августа министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в своём интервью для канадского телеканала CBC сообщила, что по просьбе немецкого правительства канадская сторона вернёт Германии пять турбин для «Северного потока», которые в настоящее время находятся на техническом обслуживании в Монреале.

Отмечается, что данное решение было принято правительством ФРГ для осуществления бесперебойных поставок газа в Европу, невзирая на критику со стороны киевского режима, который выступает против передачи турбин «Газпрому».