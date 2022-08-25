Итальянский эксперт Полити заявил, что папа римский Франциск не разделяет политические идеи президента Украины Владимира Зеленского.

25 августа специалист по Ватикану Марко Полити в своей колонке для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano заявил, что Зеленский пытается завербовать папу римского Франциска, чтобы он видел Путина и Россию как «метафорического демонического зверя», однако все попытки украинского лидера вызывают лишь недовольство у аргентинского понтифика.

Полити отметил факт того, что пытающийся сделать папу римского «прислужником Запада» киевский режим подверг жёсткой цензуре трансляцию папского крестного хода, где выражалась идея мира меду народами Украины и России, что лишь увеличило идеологическую пропасть между Ватиканом и Киевом.