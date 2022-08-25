В Италии заявили, что папа римский Франциск недоволен действиями Зеленского
Итальянский эксперт Полити заявил, что папа римский Франциск не разделяет политические идеи президента Украины Владимира Зеленского.
25 августа специалист по Ватикану Марко Полити в своей колонке для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano заявил, что Зеленский пытается завербовать папу римского Франциска, чтобы он видел Путина и Россию как «метафорического демонического зверя», однако все попытки украинского лидера вызывают лишь недовольство у аргентинского понтифика.
Полити отметил факт того, что пытающийся сделать папу римского «прислужником Запада» киевский режим подверг жёсткой цензуре трансляцию папского крестного хода, где выражалась идея мира меду народами Украины и России, что лишь увеличило идеологическую пропасть между Ватиканом и Киевом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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