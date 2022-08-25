Кортеж Путина в экстренном порядке приехал в Кремль сегодня ночью

В ночь с 24 на 25 августа кортеж президент России Владимира Путина приехал в Кремль.

В сети появились видео с кортежем президента Российской Федерации Владимира Путина, который экстренно едет в Кремль.

Это случилось в ночь с 24 на 25 августа. Российский политолог Марков высказал свое предположение относительно целей приезда президента.

По его словам, это может быть связано с тем, что Россия может признать Украину террористическим государством.

"Ночной визит Владимира Путина в Кремль может быть связан с тем, что Украину объявят террористическим государством", - передает слова Маркова URA.RU.

Отметим, что ранее президент России уже приезжал ночью в Кремль. В те разы Песков заявлял, что ничего экстренного не происходило.