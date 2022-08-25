Американские военные подтвердили удар по своим базам в Сирии

Американские военные объявили в среду, 24 августа, что они отреагировали на ракетный обстрел на северо-востоке Сирии.

В своем заявлении они подтверждают обстрел на востоке Сирии и «гибель двух или трех человек, подозреваемых в том, что они были боевиками, поддерживаемыми Ираном и осуществлявшими атаки».

«Сегодня американские силы отреагировали на ракетный обстрел двух объектов в Сирии, уничтожив три машины и оборудование, использовавшееся для запуска ракет», — говорится в заявлении Ближневосточного командования сухопутных войск США.

Накануне США нанесли удар по базам проиранских ополченцев на востоке страны.

Иран в свою очередь отрицает какие-либо связи с террористами.