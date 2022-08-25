82-летняя Светлана Светличная снова попала в больницу

Об этом рассказал сын заслуженной артистки Алексей Ивашов. По его словам, госпитализация была запланированной.

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов рассказал, что артистку доставили в больницу. Но волноваться не о чем - чувствует она себя хорошо, а обращение к врачам - плановое, сообщает Вокруг ТВ.

«Она в больнице, на профилактике. Чувствует себя нормально, и скоро выписывается. Все в порядке», — уточнил Алексей Владимирович.

По его словам, в клинике хорошее питание, пациенты могут гулять на улице. Актрису при этом сопровождает сиделка, нанятая несколько месяцев назад. «Она у нее так и осталась. Уколы не делает, но гуляет с ней, по мелочи», — передает слова Ивашова издание.

Подобное лечение Светлана Светличная прошла прошлой осенью в научном центре социальной и судебной психиатрии им.Сербского. Курс занял около трех месяцев, Светличную выписали только после Нового года.

А накануне той госпитализации произошел инцидент. Актриса пропала, и родственники обратились в полицию, Светличную искали с помощью волонтеров. А через несколько дней она "нашлась" на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Светличная рассказала, что сознательно спряталась от родных, которые будто бы ее притесняют. Дескать, сын и невестка перевезли ее из любимого района Москвы в однушку на северо-востоке города, где ей одиноко.

После выписки родные наняли артистке сиделку. По словам невестки Светланы Светличной, семья приняла такое решение, потому что нет возможности регулярно посещать больную родственницу. Ольга Ивашова уточнила при этом, что ее муж - сам инвалид.