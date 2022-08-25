Бывший американский сенатор Ричард Блэк допускает, что СБУ может попытаться спровоцировать Россию после убийства Дугиной.

В четверг, 25 августа 2022, экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью новостному агентству РИА заявил, что после произошедшего в Подмосковье убийства российского военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной Служба безопасности Украины может попробовать побудить Россию применить силу.

Также бывший сенатор отметил, что он, как и трагически погибшая Дугина, числится в списке семидесяти двух людей, которые обвиняются киевским режимом в «пророссийской пропаганде» и фактически являются «врагами Украины», что вызывает у Блэка определённое беспокойство.