Супруга голливудского актера Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Модель Дженнифер Флавин поле 25 лет брака с Сильвестром Сталлоне решила подать на развод.

Информационный портал TMZ со ссылкой на судебные документы сообщает, что Дженнифер Флавин, супруга известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака.

Слухи о проблемах Сталлоне в личной жизни появились после того, как поклонники актера обратили внимание, что татуировка с изображением Флавин на бицепсе актёра исчезла. Вместо неё на руке героя культовых боевиков теперь красуется любимая собака.

Заявление о разводе было подано 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Вероятной причиной такого решения стали разногласия об использовании семейных финансовых активов.