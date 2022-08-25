100 миллионов долларов за фильм: какие гонорары получает Том Круз

Самый большой гонорар актер получил за фильм "Миссия невыполнима 2", а также за "Войну миров".

Том Круз - один из самых "дорогих" американских артистов. Он снялся в нескольких самых кассовых фильмах за всю историю Голливуда.

Журналисты оценили траекторию роста его доходов. И оказалось, что в восьмидесятых гонорары звезды насчитывались в десятках тысяч долларов, а уже в девяностых - в миллионах долларов.

В частности, за игру в фильме "Рискованный бизнес" (1983) он получил 75 000 долларов, а через два года за "Легенду" - уже 500 тысяч долларов. А к началу девяностых за "Несколько хороших людей" и "Фирма" Том Круз получил уже по 12 миллионов долларов.

А что знаменитая "Миссия невыполнима"? За первый фильм актер заработал 70 миллионов долларов и 75 миллионов долларов - за "Миссия невыполнима 3".

Но его самый прибыльный фильм - "Миссия невыполнима 2", оцененная в 100 миллионов долларов. Столько актер получил и за "Войну миров" 2005 года.

Среди инвестиций Тома Круза на особом месе - недвижимость, он покупает и продает дома.