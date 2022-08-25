Издание «Киев Индепендент» провело расследование фактов преступлений против иностранных легионеров, опросив десятки побывавших на Украине наемников.

Боевики интернационального легиона, созданного для добровольцев из-за рубежа, желающих посвятить себя защите Украины, выдвигают серьезные обвинения против украинских военачальников.

Они сообщают о мародерстве, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки.

По словам «Киев Индепендент», в ходе расследования удалось опросить более десятка бывших и нынешних легионеров. Легионеры ссылаются на некий 78-страничный отчет о проблемах внутри иностранного спецподразделения, который после передачи властям остался без реагирования, и описывают конкретные факты.

Американский наемник, например, рассказал интернет-СМИ о боевых действиях под Николаевом.

«Когда они попали под шквальный огонь русских, американец рассказал, что остальные войска отступили, но легионеры должны были удерживать линию фронта в одиночку и без подкреплений. «Мы буквально остались позади, и они не хотели нас эвакуировать», отметил он. Один его товарищ был убит, еще трое серьезно ранены», - пишет издание.

Самые серьезные обвинения легионеры выдвигают против полевого командира наемников Саши Кучинского. Вот как описывается один из его приказов канадский наемник:

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности. Местные жители видели, как мы грузили мебель, и мне было очень неудобно. Было ощущение, что мы их грабим. Я приехал в Украину не за этим».

Французский боец писал: «Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, пострадавших от войны».

Как сообщает «Киев Индепендент», у него есть видеозапись этого инцидента, в которой несколько раз ставится под сомнение законность приказов «Саши».

Кучинского наемники открыто обвиняют в изнасилованиях наемников интернационального легиона.

Саша Кучинский по оценкам издания никто иной, как бывший член преступной организации из Польши Петр Капусцинский, который разыскивался на родине за мошенничество и скрылся в 2014 году.

«Спустя два года он снова появился на Украине, где известен, в том числе, сексуальным насилием и должен был провести два года в тюрьме за грабеж. Киев отклонил запрос о его экстрадиции. В прошлом году ему грозил еще один семилетний тюремный срок за хранение оружия. Однако, поскольку он ушел в армию в начале войны, дело было прекращено. По украинскому законодательству иностранец не может занимать руководящие должности в армии. Капусцински, по-видимому, все же сделал это», - пишет издание.