Иностранные наемники на Украине: пушечное мясо, мародеры и сексуальные рабы командиров ВФУ
Издание «Киев Индепендент» провело расследование фактов преступлений против иностранных легионеров, опросив десятки побывавших на Украине наемников.
Боевики интернационального легиона, созданного для добровольцев из-за рубежа, желающих посвятить себя защите Украины, выдвигают серьезные обвинения против украинских военачальников.
Они сообщают о мародерстве, сексуальных домогательствах и отправке в бой против российских войск без поддержки.
По словам «Киев Индепендент», в ходе расследования удалось опросить более десятка бывших и нынешних легионеров. Легионеры ссылаются на некий 78-страничный отчет о проблемах внутри иностранного спецподразделения, который после передачи властям остался без реагирования, и описывают конкретные факты.
Американский наемник, например, рассказал интернет-СМИ о боевых действиях под Николаевом.
«Когда они попали под шквальный огонь русских, американец рассказал, что остальные войска отступили, но легионеры должны были удерживать линию фронта в одиночку и без подкреплений. «Мы буквально остались позади, и они не хотели нас эвакуировать», отметил он. Один его товарищ был убит, еще трое серьезно ранены», - пишет издание.
Самые серьезные обвинения легионеры выдвигают против полевого командира наемников Саши Кучинского. Вот как описывается один из его приказов канадский наемник:
«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности. Местные жители видели, как мы грузили мебель, и мне было очень неудобно. Было ощущение, что мы их грабим. Я приехал в Украину не за этим».
Французский боец писал: «Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, пострадавших от войны».
Как сообщает «Киев Индепендент», у него есть видеозапись этого инцидента, в которой несколько раз ставится под сомнение законность приказов «Саши».
Кучинского наемники открыто обвиняют в изнасилованиях наемников интернационального легиона.
Саша Кучинский по оценкам издания никто иной, как бывший член преступной организации из Польши Петр Капусцинский, который разыскивался на родине за мошенничество и скрылся в 2014 году.
«Спустя два года он снова появился на Украине, где известен, в том числе, сексуальным насилием и должен был провести два года в тюрьме за грабеж. Киев отклонил запрос о его экстрадиции. В прошлом году ему грозил еще один семилетний тюремный срок за хранение оружия. Однако, поскольку он ушел в армию в начале войны, дело было прекращено. По украинскому законодательству иностранец не может занимать руководящие должности в армии. Капусцински, по-видимому, все же сделал это», - пишет издание.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Супруга голливудского актера Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Экс-сенатор США Блэк: СБУ может пытаться спровоцировать Россию
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации