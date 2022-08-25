Фотографии суррогатной матери наследников Галкина и Пугачёвой появились в сети

Елена Ширина выносила близнецов Лизу и Гарри Галкиных, за что ей хорошо заплатили. Снимки суррогатной матери украсили просторы интернета.

Детей знаменитостей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина выносила и родила Елена Ширина.

Суррогатная мать двойняшек - блондинка с ярко-голубыми глазами, родившая наследников звёздной четы в возрасте 30 лет.

Родителями Алла Борисовна и Максим стали почти 9 лет тому назад. На ток-шоу "Прямой эфир" Ширина рассказала, что знала, чьих детей вынашивает.

Teleprogramma.pro цитирует слова суррогатной матери Лизы и Гарри Галкиных: "Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье".

Любимые чада Пугачёвой и Галкина увидели свет 18 сентября 2013 года в больнице Лапино, которая находится в Подмосковье.