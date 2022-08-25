В Голливуде стриптизерши хотят объединиться в профсоюз

В свое лоно их готов принять профсоюз со столетней историей, который заключает сделки от имени актеров и режиссеров.

В течение нескольких месяцев танцовщицы в баре Star Garden в Северном Голливуде пикетировали клуб на бульваре Ланкершим, утверждая, что танцовщицы там сталкивались с незаконными увольнениями, небезопасными условиями труда и проблемами с выплатой зарплат.

Потом скандирование продолжилось в полутора милях от него - на парковке Лос-Анджелесского офиса Ассоциации актеров union Actors’ Equity Association.

Всего несколькими днями ранее более чем 100-летний профсоюз, который в основном заключает сделки от имени актеров и режиссеров в живом театре, объявил, что он сотрудничает с танцорами Star Garden.

Если сотрудничество будет успешным, танцовщицы Star Garden станут единственными стриптизершами, состоящими в профсоюзе в США. Это крупная ставка в отрасли, которая недавно пережила новый подъем в организации труда.

Обращаясь к толпе сторонников, президент Actors Equity Кейт Шиндл сказала: “Мы готовы поддержать, сотрудничать и приветствовать работников бара Star Garde. Они много работают, они артисты, артисты и спортсмены, а теперь они наши братья и сестры в рабочем движении”.

В первоначальном заявлении профсоюза о том, что танцоры Star Garden подали петицию о профсоюзных выборах в Национальный совет по трудовым отношениям, Actors’ Equity подчеркнула сходство между проблемами, которые поднимают танцоры Star Garden, включая предполагаемую компенсацию, проблемы со здоровьем и безопасностью, и те, с которыми сталкиваются нынешние члены профсоюза.