Франция заявила о 90% наполненности своих газовых хранилищ
Франции удалось наполнить свои газовые хранилища на 90 процентов, что позволяет практически считать завершенной подготовку к зиме.
Франция заполнила свои запасы газа на зиму до 90,06% в четверг утром, по данным Европейской платформы совокупного запаса газа (AGSI).
Таким образом французские энергетики находятся на пути к цели правительства по достижению 100% наполнения хранилищ до ноября.
При этом стотмость газа для потребителей, по оценкам экспертов, значительно вырастет в отопительном сезоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
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