Бербок: ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия

Министр иностранных дел Германии Бербок объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине.

25 августа глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в своём интервью для немецкого телеканала «ЦДФ» призналась, что запасы арсенала ФРГ практически полностью истощены.

Бербок заявила, что Германия хотела бы продолжать оказывать военную помощь Украине, однако в настоящее время поставки вооружения Киеву идут «по тонкой грани» из-за возникшего дефицита, поэтому для восполнения запасов оружия бундесвера правительство ФРГ выделит 100 миллиардов евро, после чего сможет продолжить поставки оружия для ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 