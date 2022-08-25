Бербок: ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия
Министр иностранных дел Германии Бербок объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине.
25 августа глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в своём интервью для немецкого телеканала «ЦДФ» призналась, что запасы арсенала ФРГ практически полностью истощены.
Бербок заявила, что Германия хотела бы продолжать оказывать военную помощь Украине, однако в настоящее время поставки вооружения Киеву идут «по тонкой грани» из-за возникшего дефицита, поэтому для восполнения запасов оружия бундесвера правительство ФРГ выделит 100 миллиардов евро, после чего сможет продолжить поставки оружия для ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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