Во Франции цены на свинину взлетели на рынках через несколько месяцев после роста цен на другие виды мяса
Продовольственный бюджет французов может стать все более и более жестким из-за постоянного роста цен на продукты.
По данным INSEE цены на мясо резко росли в течение нескольких месяцев: на говядину (10,2%), птицу (14,6%), баранину (10,5%).
Теперь настала очередь свинины. Ее цена увеличилась на 7,3% с начала года, что скажется и на стоимости большинства колбасных изделий.
В понедельник цена на свинину на рынке перешагнула порог в 2 евро за килограмм. В то время как в начале года она отпускалась за 1,25 евро.
При росте затрат для животноводов, во многом связанном с падением кормовых ресурсов для животных и засухой, тенденция, которая продолжается с октября 2021 года, остается неизменной. Цены превышают исторический рекорд марта 2001 года — 1,86 евро за килограмм, — когда французы предпочли свинину в разгар эпидемии коровьего бешенства.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Тайвань увеличит военные расходы до рекордно высокого уровня
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации