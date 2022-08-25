Во Франции цены на свинину взлетели на рынках через несколько месяцев после роста цен на другие виды мяса

Продовольственный бюджет французов может стать все более и более жестким из-за постоянного роста цен на продукты.

По данным INSEE цены на мясо резко росли в течение нескольких месяцев: на говядину (10,2%), птицу (14,6%), баранину (10,5%).

Теперь настала очередь свинины. Ее цена увеличилась на 7,3% с начала года, что скажется и на стоимости большинства колбасных изделий.

В понедельник цена на свинину на рынке перешагнула порог в 2 евро за килограмм. В то время как в начале года она отпускалась за 1,25 евро.

При росте затрат для животноводов, во многом связанном с падением кормовых ресурсов для животных и засухой, тенденция, которая продолжается с октября 2021 года, остается неизменной. Цены превышают исторический рекорд марта 2001 года — 1,86 евро за килограмм, — когда французы предпочли свинину в разгар эпидемии коровьего бешенства.