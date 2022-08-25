Глава МИД Италии прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг, 25 августа 2022 года, итальянское информационное агентство Nova, ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщило, что глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл с рабочим визитом в Киев.

Отмечается, что Ди Майо в ходе своего визита в столицу Украины встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским и своим украинскими коллегой Дмитрием Кулебой, а также посетит город Ирпень в Киевской области.