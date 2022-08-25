Илон Маск создает машину для загрузки мыслей и ищет доступ к коллайдеру
Миллиардер также уверен, что освоение Марса это ключ к вечному существованию человечества.
Илон Маск - ориентированный на науку бизнес-лидер, особенно заинтересованный в технологиях, способных изменить человечество.
Как генеральный директор Tesla, он стремится превратить мир в вид транспорта, совместимый с защитой окружающей среды и борьбой с изменением климата.
А сейчас Маск поставил перед собой новые задачи. Он хочет создать машину, в которую можно загружать наши воспоминания. Другая, SpaceX, - нацелена на покорение планеты Марс.
"Однажды это будет Марс", - написал 12 августа самый богатый человек в мире в Twitter с фотографией красной планеты.
На следующий день он опубликовал сообщение, в котором выразил надежду, что через 20 лет на Марсе будет построен город, для выживания которого не потребуется никакой посторонней помощи - в частности, доставляемой с Земли еды.
"Я надеюсь, что через 20 лет на Марсе будет самодостаточный город!" - написал Маск.
"Превращение жизни в многопланетную расширяет масштабы и масштабы сознания. Это также позволяет нам создавать резервные копии биосферы, защищая всю жизнь, какой мы ее знаем, от бедствий на Земле. Человечество - хранитель жизни, поскольку ни один другой вид не может доставить жизнь на Марс. Мы не можем их подвести", - заявил миллиардер.
По словам Маска, Марс - это судьба человечества. Так что было бы серьезным преуменьшением сказать, что Маск, чья ракетно-техническая компания SpaceX помогла запустить космический туризм, полон решимости доставить людей на Марс как можно скорее.
Научные амбиции Маска, возможно, теперь повернулись в сторону квантовой физики. Он попросил предоставить доступ к технологии, которую некоторые критики и ученые называют "демонической": коллайдеру частиц.
"Пожалуйста, позвольте мне воспользоваться большим адронным коллайдером ЦЕРНА", - написал Маск в Твиттере.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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